"Alles gurgelt"-Firma auf 3,3 Millionen Euro verklagt

Im März vergangenen Jahres schlossen der Hersteller der PCR-Testkits des Wiener Covid-Testprogramms "Alles gurgelt", Lead Horizon, und das deutsche Unternehmen CoviMedical einen Kaufvertrag über eine Million Testkits ab. An 200 Stellen in Deutschland sollten die Tests flächendeckend ausgerollt werden, um allenfalls für bevorstehende Pandemie-Wellen gewappnet zu sein.

Dass das deutsche Unternehmen den Kauf nun allerdings rückabwickeln will – die Testkits seien unbrauchbar – beschäftigte gestern Nachmittag das Wiener Handelsgericht. CoviMedical brachte eine Klage mit einem Streitwert von 3,3 Millionen Euro ein. Die von Lead Horizon angebotene App sei nicht in der Lage, die Testperson eindeutig zu identifizieren. Die künstliche Intelligenz (KI) der App könne entgegen der Zusicherung von Lead Horizon die zum Test angemeldete Person nicht fehlerfrei mit dem eingescannten Dokument bzw. dem Gesicht abgleichen, das in die Kamera gehalten wird, behauptete CoviMedical vor der Verhandlung.

"Lächerlich und haltlos"

Michael Putz, der Mehrheitseigentümer von Lead Horizon, wies die Vorwürfe als "lächerlich und haltlos" zurück. Das deutsche Unternehmen habe erst dann alles rückgängig machen wollen, als es einen Rückgang der Pandemiesituation gegeben habe. Zudem gehe es um eine vollkommen andere Web-App als diejenige, die in Österreich beim Projekt "Alles gurgelt" verwendet wird.

Für CoviMedical sei eine nach deren Wünschen entwickelte Web-Applikation geschaffen worden. Diese sei weitaus besser und fortgeschrittener gewesen, meinte Putz. Er sei jedoch weiterhin verhandlungsbereit.

Nach dem Termin am Handelsgericht trafen sich die beiden Streitparteien gestern bereits zu einem ersten Gespräch. Auch der Einsatz einer Mediatorin, wie vom Richter vorgeschlagen, um zu einer Einigung zu kommen, wurde in den Raum gestellt. Ob die Parteien eine Mediation in Anspruch nehmen wollen, darüber sollen die Beteiligten in zwei Wochen Bescheid geben. Für die weiteren Schritte wurde ein weiterer Termin im Oktober am Handelsgericht vereinbart.

Schon vor dem Prozess hatte es Versuche auf eine Einigung gegeben. Das von Lead Horizon erstellte Angebot, die Hälfte der Anzahlung in der Höhe von einer Million zurückzuzahlen, wurde vom Geschäftsführer des deutschen Unternehmens abgelehnt, er wollte stattdessen 1,8 Millionen Euro haben. Das wiederum lehnte Lead Horizon ab: Die bestellte App sei bereits fertiggestellt, dadurch seien Kosten entstanden. "Das wird sehr schwierig werden", meinte Holger Bielesz, der Rechtsvertreter des Wiener Gurgeltestanbieters. Der Richter schlug eine Zahlung in der Höhe von 1,030 Millionen Euro von Lead Horizon an CoviMedical samt anschließender Vertragsauflösung vor. Darüber denken die Parteien nun nach.

