Alkolenkerin fuhr Bub an und flüchtete

Er wurde ins Landeskrankenhaus Leoben gebracht. Die Lenkerin, eine 47-jährige Steirerin, beging Fahrerflucht, sie wurde am Samstagvormittag ausgeforscht. Die Frau gab an, weitergefahren zu sein, weil sie keinen Führerschein hat und alkoholisiert gewesen sei, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Laut Zeugen hatte der 13-Jährige bei Grünlicht für Fußgänger die Straße mit einem Tretroller überquert, die Lenkerin hatte demnach das Rotlicht missachtet. Als sie am nächsten Tag von der Polizei angetroffen wurde, ergab ein Alkotest eine starke Alkoholisierung.