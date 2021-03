Alkolenker wollte Auto bei einem Freund verstecken

Der 24-Jährige aus der Gemeinde Hochburg-Ach (Bezirk Braunau) hatte an der Unfallstelle sein Kennzeichen verloren und wurde daher rasch von der Polizei ausgeforscht.

Spiegel mitgeschleift

Der 24-Jährige kam in einer starken Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und rammte ein Messzeichen, Straßenpflöcke und einen Verkehrsspiegel, den er mit seinem Wagen etwa 30 Meter mitschleifte. Der Autofahrer rief einen Bekannten an und versteckte bei diesem sein Auto. In der Zwischenzeit fahndete die Polizei bereits nach dem Fahrerflüchtigen, eine Polizeistreife erwischte den 24-Jährigen kurze Zeit später. Er zeigte sich geständig und verriet das Versteck seines Autos. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,12 Promille, seinen Früherschein ist er erst mal los.

