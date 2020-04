Alkolenker mit 196 km/h auf der A21 unterwegs

Mit 2,26 Promille Alkohol im Blut ist ein Pkw-Lenker am Freitagnachmittag über die Wiener Außenringautobahn (A21) gerast. Der Mann war nach Polizeiangaben bei Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) mit 196 anstatt der erlaubten 130 km/h unterwegs. Er wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Noch schneller dran war ein Wagenlenker am Freitag auf der Südautobahn (A2) bei Wiener Neustadt. Gemessen wurden 212 km/h, auch in diesem Bereich lag die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bei 130 km/h. Den Pkw-Lenker erwartet eine Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag in einer Aussendung.