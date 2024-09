Alkofahrt auf Autobahn: Statt nach Wien fuhr 29-Jähriger Richtung München

Der Mann wollte nach einem Besuch in der Red Bull Arena in Salzburg mit seinem Wagen in Richtung Wien nach Hause fahren, war aber in Schlangenlinien in die falsche Richtung nach München unterwegs gewesen, berichtete die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein. Der Mann hatte keinen Führerschein.

Andere Autofahrer verständigten aufgrund der auffälligen Fahrweise des 29-Jährigen die Polizei. Der Alkolenker fuhr schließlich an der Anschlussstelle Grabenstätt mit dem Wagen von der Autobahn ab und blieb plötzlich am rechten Fahrbahnrand stehen. Ein Alkotest ergab einen Wert von etwas über zwei Promille. Dem Niederösterreicher wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur Blutentnahme in das Klinikum Traunstein gebracht. Den Österreicher erwartet eine erhebliche Geldstrafe aufgrund von Alkohol am Steuer und dem Fahren ohne Führerschein.

