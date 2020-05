Alko-Lenkerin lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Die Frau hatte einen Kastenwagen bei einem Baustoffhandel gestohlen und fuhr damit davon. Über mehrere Kilometer versuchten Beamte, die Niederösterreicherin zu stoppen. Erst nach mehreren Unfällen und dem Rammen eines Streifenwagens blieb sie stehen.

Mehrere Unfälle mit gestohlenem Wagen

Die 33-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen hatte sich gegen 18.00 Uhr am Areal des Geschäfts in Neumarkt einfach in den Kastenwagen gesetzt und fuhr in Richtung Kärnten davon. Schon bei ihrer Fahrt durch St. Peter ob Judenburg rammte sie einen Pkw, blieb aber nicht stehen. In Unzmarkt verursachte sie dann einen Unfall bei einer Baustelle, fuhr aber auch da noch weiter.

Nach Rammen eines Polizeiautos stoppte sie

Die alarmierte Polizei wollte die Frau zum Anhalten bewegen und gab entsprechende Zeichen, die die Lenkerin aber ignorierte. Als eine Streife sie einholte und auf gleicher Höhe war, lenkte die 33-Jährige zur Seite und rammte den Polizeiwagen. 400 Meter weiter blieb die Niederösterreicherin aber schließlich doch auf einer Wiese stehen. Sie war augenscheinlich betrunken, verweigerte aber den Alko-Test und konnte bisher nicht befragt werden. Verletzt wurde niemand.

