Herr Kristan, wie geht es eigentlich Andi Herzog in Quarantäne?

Seit fünf Tagen befindet sich Israels Fußball-Teamchef Andreas Herzog in Israel in Quarantäne. Grund dafür sind Sicherheitsmaßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Der ÖFB-Rekordteamspieler wurde am vergangenen Donnerstag von einem Verbandsmitarbeiter am Flughafen abgeholt und direkt in sein Apartment gebracht, das er nach derzeitigem Stand erst am 19. März wieder verlassen darf.

"Keimfreier Willi"

Wie geht es dem Österreicher in der Isolation, fragen sich viele. Eine amüsante Antwort darauf gibt Kabarettist und Stimmenimitator Alex Kristan in einem aktuellen Facebook-Video. Mit Herzogs Stimme berichtet er über den "keimfreien Willi", die "Ghostbusters am Flughafen von Tel Aviv", seinen "schwarzen Gürtel im Soduku", Klopfzeichen und eine "Pizza Quattro Lambrusco", die so dünn sein muss, dass sie unter dem Türschlitz durchpasst.

"Weltklasse", "herrlich", "genial"

Die humoristische Grußbotschaft erheitert seit Montag Tausende im Netz. Mehr als eine Viertelmillion mal wurde der gut drei Minuten lange Clip binnen der vergangenen Stunden angesehen, tausende Male wurde er geteilt. "Weltklasse", "herrlich" und "genial" urteilt Facebook-Gemeinde. Aber, sehen Sie selbst:

Auch Sportdirektor Willi Ruttensteiner sitzt in Israel in Quarantäne. Im OÖNplus-Interview erzählte der Wolfener vom unfreiwilligen (Arbeits)-Alltag im Home Office in seinem Appartement am Meer – hier nachzulesen.

