Albanischer Drogendealer auf Wiener Flughafen festgenommen

Der Mann, der international gesucht wurde, hatte sich im Dezember 2015 der Festnahme entzogen und war seitdem flüchtig. Er wurde nach der Landung auf dem Wiener Flughafen Schwechat festgenommen, teilten die Carabinieri mit. Die Ermittlungen in Italien ergaben, dass der Mann seine Identität geändert hatte, indem er sich falsche Papiere beschaffte und zunächst in der spanischen Stadt Granada und dann in Albanien Zuflucht fand. In jüngster Zeit war der Mann auch wiederholt nach Österreich gereist.

Die für die Ermittlungen zuständige Staatsanwaltschaft von Florenz erließ einen europäischen Haftbefehl. Nachdem der Albaner einen Flug nach Wien gebucht hatte, wurde die österreichische Grenzpolizei alarmiert. Nach der Landung wurde der Albaner festgenommen. Wann die Festnahme genau erfolgte gaben die Carabinieri nicht bekannt. Der Festgenommene wartet in Wien auf die Auslieferung nach Italien. In Italien muss er eine Strafe von drei Jahren und zwei Monaten für die Herstellung und den Verkauf von Rauschgift absitzen.

