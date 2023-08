Alarmfahndung nach Home Invasion in Tirol

Diese raubten dabei "zumindest Bargeld" und flüchteten anschließend, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt. An der Fahndung nach den Tätern war das Einsatzkommando Cobra, ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Streifen beteiligt.

Sie verlief bisher ergebnislos. Die näheren Hintergründe der "Home Invasion" waren vorerst unklar.

Eine ähnliche Tat hatte es im April in Götzens im Bezirk Innsbruck-Land gegeben. Dabei war eine 69-Jährige in ihrem Wohnhaus von zwei Unbekannten überfallen worden. Das Opfer wurde mit Klebeband an einen Sessel gefesselt, die Täter durchsuchten währenddessen die Räume und raubten Bargeld, Schmuck und Handys.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper