Kein Funkkontakt zu Flugzeug - Eurofighter stiegen auf

In Österreich ging der Funkkontakt zur Austrocontrol verloren. Es stellte sich heraus, dass die Crew darauf vergessen hatte, teilte Ministeriumssprecher Michael Bauer der APA mit.

Ein Flugzeug muss, während es in der Luft ist, ständigen Kontakt halten und immer wieder zuständige Stellen wie die Austrocontrol anfunken. "So etwas kommt etwa 30 bis 50 mal im Jahr vor", erklärte Bauer. Da vorerst nicht klar war, was passiert ist, stiegen Eurofighter auf - es könne immerhin dem Piloten schlecht geworden oder das Flugzeug entführt worden sein. "Es genügt meistens, wenn er die zwei Eurofighter sieht, dann schaltet er den Funkkontakt wieder ein", so der Sprecher.