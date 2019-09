Aktivisten nehmen Wiener Wohnhaus in Beschlag

In den Morgenstunden war in einer E-Mail-Nachricht von einer Hausbesetzung die Rede gewesen. An der Fassade des möglichen Abbruchobjektes fanden sich einige Transparente.

"Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung beobachtet die Situation", sagte ein Sprecher der Polizei. Bis zum Nachmittag wurden aber keine Personen in dem zweistöckigen Gebäude wahrgenommen.

Ein Eigentümer hatte sich zunächst auch nicht gemeldet. Er könnte dem Gesetz nach eine eventuelle Räumung fordern. Ansonsten könne das durch die Exekutive laut dem Sicherheitspolizeigesetz erst bei erheblicher Störung der öffentlichen Ordnung geschehen, erklärte man bei der Wiener Polizei. Somit blieb die Sachlage bis in den Nachmittag hinein unklar.

