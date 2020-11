Aktive Corona-Fälle um mehr als 1300 gesunken

247.188 bestätigte Fälle gibt es derzeit in Österreich, ein Plus von 5226 zum Samstag. In Oberösterreich sind es 49.786, ein Plus von 928.

Bei den aktiven Fällen ist in den vergangenen 24 Stunden aber ein Rückgang zu bemerken gewesen. Österreichweit gibt es 75.540 Fälle, ein Minus von 1343. In Oberösterreich ist die Zahl der aktiven Fälle um 1158 gesunken.

Die Zahl der Toten stieg um 60 an.

