AK-Test: So gut sind feste Duschgels wirklich

Die Konsumentenschützerinnen und -schützer haben gemeinsam mit der Umweltorganisation "Die Umweltberatung" die Inhaltsstoffe der 15 festen Duschbädern bewertet. Das Fazit: Elf Produkte können besonders empfohlen werden, darunter auch preisgünstige Shampoos. Die Preise bewegten sich zwischen 2 und 12,90 Euro. Zu den Testsiegern zählten ebenso preiswerte Produkte von BIPA und Lavera wie auch Produkte der Biomarke Weleda.

Insgesamt wenig Problemstoffe

In keinem einzigen der getesteten Shampoos fanden sich Silikone. Auch Parabene, die häufig als Konservierungsstoff eingesetzt werden und in Verdacht geraten sind, wie ein Hormon zu wirken, wurden nicht gefunden. Auch PEG/PEG-Derivate steckten nicht in den getesteten Produkten. Diese verbinden als Emulgatoren Wasser und Fett miteinander und können die Haut aber gleichzeitig durchlässiger für Fremdstoffe machen.

Download zum Artikel Feste Duschgels im AK-Test PDF-Datei vom 26.08.2024 (903,35 KB) PDF öffnen

Nur ein Produkt im Test ohne Parfum

Das Bioturm „feste Dusche Zitronengras-Minze“ kommt gänzlich ohne Parfum aus. Alle anderen Produkte verzichten darauf nicht. Konsumentinnen und Konsumenten mit empfindlicher Haut sollten besser eine duftfreie Alternative wählen.

Bedingt empfehlenswert sind jene drei Produkte im Test (Share, Rituals, Balea), bei denen „Hexyl Cinnamal“ enthalten ist – ein deklarationspflichtiger Duftstoff, der Stressreaktionen oder Allergien auslösen kann.

Das Produkt von Foamie enthielt Coumarin, ebenfalls ein deklarationspflichtiger Duftstoff. Coumarin kann die Leber schädigen und löst in höheren Mengen im Tierversuch Krebs aus, weshalb das Produkt mit nicht empfehlenswert bewertet wurde.

Tipps der Konsumentenschützer

Ein gutes, festes Duschstück ist bereits ab 2 Euro pro 100 Gramm zu haben.

Menschen mit besonders empfindlicher Haut sollten feste Duschpflege ohne Parfum und andere deklarationspflichtige Duftstoffe kaufen.

Aufbewahrt sollten feste Duschgels in einer Schale mit Löchern werden, weil sie dann gut trocknen können.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper