Ärztekammer gewinnt Klage gegen Apotheker

"Wenn Lina zu viel in der Sonne war, hustet, eine Erkältung oder Fieber hat, geht ihre Mutter Melanie zuerst in die Apotheke", heißt es dem Video. Und weiter: "Denn kleinere Erkrankungen lassen sich mit der dortigen Beratung einfach lösen – besonders am Wochenende und in der Nacht." Die Einschaltung wurde in mehreren Medien veröffentlicht.

Gericht verbietet Werbungen

Laut Gericht handelt es sich bei den erwähnten Tätigkeiten jedoch um Aufgaben, die Ärzten vorbehalten sind. Das Gericht hat der Apothekerkammer daher verboten, den Eindruck zu vermitteln, dass Apotheker diese Tätigkeiten durchführen dürfen, und weitere derartige Werbungen untersagt.

Die Untersuchung auf das Vorliegen einer Krankheit oder einer krankheitswertigen Störung sowie deren Behandlung sei in Österreich Ärzten für Allgemeinmedizin und Fachärzten vorbehalten, informiert die Ärztekammer für Oberösterreich. Dieser Arztvorbehalt diene unter anderem dem Schutz der Patienten. Apotheken könnten diese Tätigkeiten nicht nur aufgrund des Gesetzes nicht gewährleisten, sondern auch, weil gewisse Voraussetzungen – etwa ein Medizinstudium – fehlen.

"Nicht nachvollziehbar"

Mit dem erstinstanzlichen Urteil ist die gerichtliche Auseinandersetzungen jedoch nicht vorbei. Denn seitens der Apothekerkammer heißt es: "Das Urteil und die vom Erstgericht herangezogene Judikatur sind für uns nicht nachvollziehbar, und wir werden daher in Berufung gehen."