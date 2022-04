Achtjährige vor 25 Jahren missbraucht: Tat verjährt

Der Angeklagte bekannte sich gegenüber dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi schuldig. Die damals Achtjährige hatte im betreffenden Zeitraum öfters im Haus der Tante übernachtet und dort bei ihr und deren Lebensgefährten im Bett geschlafen. In der Nacht und in der Früh hatten sich dann die Übergriffe ereignet. Die Tante hatte laut Anklage nie etwas davon mitbekommen. Insgesamt waren es etwa sechs Vorfälle, bei denen der Angeklagte sexuelle Handlungen an der Achtjährigen durchgeführt haben soll, so der Vorwurf von Staatsanwalt Markus Kitz.

Die inzwischen längst erwachsene Frau war bei Verhandlung nicht im Saal, es wurde jedoch ein Video ihrer Vernehmung bei der Polizei gezeigt. Sie habe immer wieder Kontakt mit dem Angeklagten gehabt. Lange Zeit habe sie die Vorfälle verdrängt, sagte sie aus, bei einem gemeinsamen Urlaub, bei dem der Angeklagte ebenfalls dabei war, sei alles wieder hochgekommen. 2021 entschied sie sich schließlich, Anzeige zu erstatten.

Vor Gericht gab der Angeklagte zu Protokoll, dass er es sehr bereue und er keine Ahnung habe, wie es so weit kommen konnte: "Die ganze Familie leidet unter diesem Vorfall, hätte ich zu dem Zeitpunkt geahnt, was ich damit anrichte, hätte ich es nie getan." Zudem erklärte er, dass er die Taten ebenfalls lange verdrängt habe, und durch sein Geständnis hoffe, dass "alle" leichter damit abschließen können.

Der Angeklagte wurde freigesprochen. Grund dafür war, dass der Tatzeitpunkt lange Zeit zurücklag und die Vorfälle erst 2021 bei der Polizei gemeldet wurden. Somit trat nach Ansicht des Gerichts Verjährung ein, das auch auf die - für den Freispruch aus formalen Gründen irrelevante - Unbescholtenscheit und Reue des 52-Jährigen verwies. Staatsanwalt Kitz gab vorerst keine Erklärung ab, die Entscheidung ist damit nicht rechtskräftig.