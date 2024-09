Acht Verletzte bei Verkehrsunfall im obersteirischen Bezirk Murau

Vier Fahrzeuge waren an dem Crash in Hirschfeld in der Gemeinde Scheifling im obersteirischen Bezirk Murau beteiligt, wie das Rote Kreuz Steiermark mitteilte. Je vier Personen wurden in das LKH Stolzalpe und das LKH Judenburg verbracht.

Zu dem schweren Unfall war es am frühen Nachmittag aus noch unbekannter Ursache auf der B317 gekommen. Zwei Personen wurden schwer und sechs leicht verletzt. Das Rote Kreuz war unter anderem mit vier Rettungswagen, zwei Notarztautos im Einsatz. "Das hätte noch schlimmer ausgehen können. Die Rettungskette hat hervorragend funktioniert, die Einsatzmannschaften haben vorbildliche Arbeit geleistet", sagte Einsatzleiter Heribert Pech vom Roten Kreuz.

