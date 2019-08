Acht Minuten und 47 Sekunden im Eis - Köberl knackte Weltrekord

Der Grundlseer Extremsportler Josef Köberl - bekannt vor allem als winterlicher "Eisschwimmer" auf der Alten Donau bei Vollmond - hat am Samstagnachmittag am Vorplatz des Wiener Hauptbahnhofes in einer Glaskabine voll Eis einen neuen Rekord aufgestellt.

Die Zeit lief und Köberl fror Bild: HERBERT NEUBAUER (APA/HERBERT NEUBAUER)

Um 13.31 ging es vor ein paar Dutzend Zuschauern los: 34 Grad im Schatten, 34,3 Grad Körpertemperatur, Gänsehaut-Momente waren trotz Hitze garantiert. Der Extremsportler bewies - wie von seinen Fans erhofft - Stehvermögen. Er hielt, in Badehose bis zum Hals in Eiswürfeln stehend, am Ende zwei Stunden, acht Minuten und 47 Sekunden durch und brach damit den bisherigen Rekord. Dieser lag bei einer Stunde, 53 Minuten und zehn Sekunden.

Konzentriert Bild: APA

Köberl hätte durchaus weiter gemacht. "Mir geht es perfekt - es wäre schon noch ein bissl was gegangen! Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht!", so seine ersten Worte nach dem Ausstieg aus der durchsichtigen Box. Dabei lächelte er entspannt: "Jetzt zieh ich mir einmal Socken an".

Mehr dazu sehen Sie in unserem Videobeitrag:

Sicherheitshalber wurde der Schwimmer danach langsam in einem auf 24 Grad gekühlten Ambulanzwagen aufgewärmt und gründlich untersucht. Köberl hat bereits Zukunftspläne. Er will die Donau und den Nil längs durchschwimmen.