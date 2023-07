Absage von Robbie-Williams-Konzert in Kärnten

Bis zu 18.000 Fans waren erwartet worden, wenn am kommenden Samstag einer der Großen der Musikbranche seine Stimme erhebt. Doch daraus wird jetzt nichts. Das Robbie Williams-Konzert zu Füßen der bekannten Burg Hochosterwitz wurde zwei Tage vor dem Event abgesagt. Dies bestätigte der Veranstalter der Kleinen Zeitung.

Die ganze Woche über sei das Wetter beobachtet worden. Dann sei die Reißleine gezogen worden. Als Grund werden die erwarteten Regenfälle kolportiert - und die damit einhergehende Problematik mit parkenden Autos. Sie wären im Dreck versunken, berichtet die Kleine Zeitung. Nach stundenlangen Gesprächen mit allen Beteiligten und der Behörde habe man festgestellt, dass eine sichere Abhaltung und die dem Bescheid entsprechende Durchführung nicht möglich sei, heißt es.

In der offiziellen Aussendung liest sich das so: Es hätten die "schweren Unwetter und Niederschläge der letzten Tage in Kärnten (...) den Park- und Veranstaltungsflächen stark zugesetzt." Ein Rückschlag für die Konzert-Location vor der malerischen Kulisse.

Seitens beteiligter Eventagenturen heißt es, man könne sich an keine derartige Absage erinnern - auch Nova Rock habe häufig bei extremstem Wetter stattgefunden. Dass nun die Parksituation der Grund sein sollte, sei unfassbar, heißt es. Nicht zuletzt, weil bereits alles aufgebaut worden war - die riesige Bühne, 400 Tonnen Aluminiumplatten, die verlegt worden waren.

Es tue ihnen sehr leid, mitteilen zu müssen, dass die Veranstaltung nicht stattfinden könne, heißt es in der Aussendung. Aber: "Sicherheit geht vor!"

Die Rückerstattung der Kosten für gekaufte Karten ist gesetzlich geregelt.

