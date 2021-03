Abgestürzter Wanderer in der Obersteiermark gerettet - Zustand kritisch

Der Slowake war am Nachmittag für eine Wanderung in Richtung des Kufstein (1.946 Meter Seehöhe) gegangen, dann aber im Bereich Gsengwand am Weg zur Stornalm auf etwa 1.680 Meter Seehöhe über Felsen abgestürzt. Er rief noch selbst den Notruf und teilte seinen ungefähren Standort mit, hieß es am Montag seitens der Polizei.

Die Suche nach dem verletzten Wanderer gestaltete sich allerdings trotz der von ihm durchgegebenen Daten schwierig, schilderten die Einsatzkräfte. Mit der Hilfe eines 41-jährigen Landsmannes und Arbeitskollegen gelang es, den Unfallort einzugrenzen. Da es dunkel geworden war, wurde auch der FLIR-Hubschrauber des Innenministeriums aus Klagenfurt in die Steiermark gerufen. Die Besatzung suchte das Gebiet von der Luft aus ab, war aber ebenfalls vorerst erfolglos.

Die Bergretter hörten schließlich Hilferufe und so konnte der 28-Jährige kurz nach 21.00 Uhr gefunden werden. Er wurde von der Besatzung des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 17 ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Sein Zustand war laut Polizei kritisch. 33 Mitglieder der Bergrettung Haus und Gröbming mit vier Suchhunden sowie drei Polizeihundeführer und zwei Alpinpolizisten standen im Einsatz.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.