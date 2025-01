Abgängiger in Kärnten vor dem Erfrieren gerettet

Der Mann war am Nachmittag als abgängig gemeldet worden - er wurde gegen 20.00 Uhr verletzt und unterkühlt aufgefunden, nachdem er in einem Wald gestürzt sein dürfte, teilte der Samariterbund am Samstag mit.

Die Tochter des Vermissten hatte am Nachmittag Anzeige erstattet, dass ihr dementer Vater das Haus ohne Bargeld, Dokumente und das für ihn lebensnotwendige Insulin verlassen habe und nicht mehr auffindbar sei. An der folgenden Suche beteiligten sich Hundeführer und Einsatzhelfer der Rettungshundestaffel sowie ortskundige Feuerwehrleute.

Gegen 20.00 Uhr entdeckten Jäger am Vellacherberg schließlich Spuren im Schnee. Eine Einsatzgruppe der Rettungshundestaffel wurde sofort in das unwegsame Suchgebiet gebracht, die Suche war kurze Zeit später erfolgreich. Bei Temperaturen von minus sieben Grad hätte der Mann wohl nicht lange überlebt.

