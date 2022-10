Abgängiger Heimbewohner (94) verbrachte Nacht im Hotel

Der Mann hatte das Heim verlassen und in einem Hotel die Nacht verbracht. Von dort wurde er Mittwochfrüh abgeholt und wohlbehalten wieder in das Heim zurückgebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der 94-Jährige war am Dienstag kurz vor 17.00 Uhr aus dem Pflegeheim verschwunden. An der folgenden Fahndung waren mehreren Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber, die Rettungshundebrigade und die Hundestaffel des Samariterbundes beteiligt. Um 23.15 Uhr wurde die Suche nach dem Mann erfolglos abgebrochen. Mittwochfrüh wurde die Polizei schließlich von Mitarbeitern des Hotels kontaktiert, in dem der Heimbewohner eingecheckt hatte.