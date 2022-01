Abfahrt mit dem Auto: Alkolenker verunglückte auf Skipiste

Der kuriose Unfall hat sich in der Nacht auf Dienstag in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) ereignet, berichtet die Salzburger Polizei.

Der 23-jährige Lenker, bei dem ein Alkotest 1,54 Promille ergab, und sein 24-jähriger Beifahrer kletterten unverletzt aus dem Wagen. Die offensichtliche "Spaß"-Aktion hat für den Pinzgauer empfindliche Konsequenzen. Er ist nun seinen Führerschein vorläufig los und wird angezeigt.

Der Autofahrer schilderte den Polizisten, er sei von einem Lokal über die Gemeindestraße bis zur Skipiste des "Preimis-Lift" und dann die Piste einige Male auf- und abgefahren. Kurz vor 1 Uhr kam es zu dem Unfall. Als die Beamten eintrafen, standen die beiden Pinzgauer neben dem beschädigten Auto.

Der "Preimis Lift" ist ein kleiner Schlepplift mit einem Höhenunterschied von 114 Metern südlich von Neukirchen. Dort werden oft Trainingsläufe und Rennen in Nachwuchsklassen durchgeführt - auf Skiern, nicht mit Autos.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an einen ungewöhnlichen Einsatz auf einer Skipiste in Tirol. Dort war Anfang Jänner eine deutsche Urlauberin mit dem Navi hingelotst worden - sie querte die Abfahrt und eine Liftspur, ehe das Auto im Schnee stecken blieb.