Ab Mittwoch wird es wieder heiß

"Ab Mittwoch beginnen die Temperaturen zu steigen und erreichen wohl auch bald wieder die 30 Grad Marke", heißt es von der ZAMG. Die erste Ferienwoche verspricht also feinstes Badewetter. Dass es in Österreich zu einer extremen Hitzewelle mit deutlich über 40 Grad kommt, können die Meteorologen zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen. "Normalerweise haben Wetterprognosen für einen Zeitraum der nächsten drei bis fünf Tage eine hohe Trefferquote erreicht. Verantwortlich dafür sind immer bessere Wettermodelle, auf denen auch die Prognosen der ZAMG beruhen." Anlass für das Facebook-Posting ist das "Gerücht" einer heranrollenden Hitzewelle, die in den sozialen Medien seit ein paar Tagen "herumgeistern" würde.

Fest steht für die Meteorologen von der ZAMG, dass die kommenden Tage eher kühleres und unbeständigeres Wetter bringen. Die Prognose für Österreich:

Am Sonntag werden feucht-kühle Luftmassen in den Ostalpenraum transportiert. Nördlich des Alpenhauptkamms sowie im Norden und Nordosten überwiegen die Wolken und vor allem in den Staulagen gehen wiederholt Regenschauer nieder, sonst regnet es nur zeitweise. Im Süden und Südosten hingegen ist es weitgehend trocken und auch länger sonnig. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Zehn bis 16 Grad hat es zu Tagesanbruch, 17 bis 25 Grad dann maximal.

Am Montag gibt es wechselhaftes Wetter mit vermehrter Bewölkung und Regenschauern. Im Süden und vor allem im Westen ist mit trockenem und zum Teil auch recht sonnigem Wetter zu rechnen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest bis Nord, nur im Süden bleibt es eher schwach windig. Nach acht bis 14 Grad in der Früh, werden Höchsttemperaturen von 18 bis 26 Grad erwartet.

Am Dienstag zeigen sich im Norden und Osten vermehrt Wolken, aber nur einzelne, eher unergiebige Regenschauer. Im Westen und Süden überwiegt laut ZAMG-Prognose der Sonnenschein. Vor allem im Osten bläst noch mäßiger Nordwind, sonst ist der Wind schwächer als die Tage zuvor. Die Frühtemperaturen pendeln sich weiter bei acht bis 14 Grad ein, die Tageshöchstwerte dürften zwischen 21 und 27 Grad liegen.

Ab Mittwoch wird es wieder hochsommerlich heiß: Aus jetziger Sicht verspricht die zweite Wochenhälfte strahlenden Sonnenschein und Höchstwerte von mehr als 30 Grad in Linz - auch am kommenden Wochenende.

