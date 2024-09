Ab Mittwoch wieder bundesweit regulärer Schulbetrieb nach Unwettern

Die Lage in den durch den Dauerregen verursachten Hochwassergebieten blieb am Montag, 16. September 2024, weiter angespannt. Vor allem in Niederösterreich, das zum Katastrophengebiet erklärt wurde, waren die Einsatzkräfte im Dauereinsatz.

Im besonders stark betroffenen Niederösterreich blieben am Dienstag 94 Schulen geschlossen. Mit Entspannung der Lage soll nun ab Mittwoch in ganz Österreich der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen werden, so das Bildungsministerium.

Nur bei einigen wenigen Schulen in Niederösterreich werde derzeit noch geprüft, ob vorübergehend Distance Learning angeboten wird, hieß es am Dienstagnachmittag in einer Aussendung. Lehrpersonal sowie Schülerinnen und Schüler, die etwa wegen Behinderungen im öffentlichen Verkehr noch nicht in die Schule kommen können, müssen individuell die Schule bzw. Direktion kontaktieren. Sollte es für ganze Schulstandorte eigene Regeln geben, werden Eltern, Schüler und Lehrkräfte direkt vom Schulerhalter (der Gemeinde) oder der Direktion verständigt.

Lehrer und Verwaltungspersonal, die im Katastrophenschutz etwa bei der Freiwilligen Feuerwehr noch gebraucht werden, sind weiter automatisch freigestellt. Ressortchef Martin Polaschek (ÖVP) bedankte sich bei den Einsatzkräften und allen, dank denen nur wenige Tage nach der Unwetterkatastrophe der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

