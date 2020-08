Ab in den Süden - Weißstörche machen sich bereit

Dieser Tage macht sich wieder Unruhe unter Weißstörchen breit: Die Jungstörche begeben sich unabhängig von den Elternvögeln auf ihre Reise in die afrikanischen Überwinterungsgebiete. Auf Acker- und Wiesengebieten versammeln sich große Gruppen, die bald ihre bis zu 10.000 Kilometer lange Reise antreten werden. Alleine in Oberösterreich wurden bisher 900 Störche gesichtet (Machland 400 Vögel, Attnang 300 und Steyr 200. Die heurige Brutsaison ist für die Weißstörche gut verlaufen, es konnten pro Paar im Durchschnitt mehr als zwei Jungvögel aufgezogen werden, so Berichte der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich. Im Südburgenland sollen die Vögel neue Brutplätze bezogen haben.

Bildergalerie: Weißstörche auf Weltreise

Hoffnung durch Bruterfolg

Die meisten Störche beziehen ihren Horst traditionell im Burgenland, dem östlichen Niederösterreich und der südlichen und östlichen Steiermark. Seit etwa zehn Jahren wächst auch der Bestand im Vorarlberger Rheintal stetig an. Eine Zwischenbilanz von BirdLife zeigt, dass die rund 360 österreichischen Weißstorchpaare durchschnittlich je zwei Jungvögel aufgezogen haben. „Besonders erfolgreich waren die Störche im Waldviertel sowie im Südburgenland, wo auch lange leerstehende Horste wieder besiedelt wurden“, freut sich Eva Karner-Ranner. „So lebt die Hoffnung, dass sich heuer viele Jungvögel auf den Weg in den Süden machen, die in drei bis fünf Jahren wieder zu uns zurückkommen, um selbst zu brüten.“

Ein Flug wie ein Segelflieger

Weißstörche folgen auf ihrem Flug nach Afrika nur solche Routen, die weitestgehend über Land verlaufen. „Die gewaltigen Entfernungen, die Störche auf ihrem Weg nach Afrika und wieder zurück nach Europa zurücklegen, könnten sie im aktiven und kräftezehrenden Ruderflug nicht bewältigen. Daher nutzen sie, ähnlich wie Segelflugzeuge, die warmen Aufwinde, wie sie nur über Land entstehen“, weiß die Expertin. Mehrere Wochen brauchen die Störche für ihre bis zu 10.000 Kilometer lange Reise.

Der Großteil der heimischen Störche fliegt als sogenannte „Ostzieher“ über den Bosporus und die Türkei in den Nahen Osten, und dann weiter ins östliche Afrika, teilweise bis Südafrika. Die „Westzieher“, zu denen die Vorarlberger Störche zählen, starten aus Westeuropa und nutzen die Mittelmeerenge bei Gibraltar, um in Westafrika zu überwintern.

Manche überwintern in Österreich

Unter den Westziehern gibt jedoch mittlerweile viele Störche, die gar nicht bis Afrika fliegen, sondern in Spanien oder sogar im Brutgebiet überwintern. So sind im Vorarlberger Rheindeltal mehrere 100 Überwinterer anzutreffen. In den anderen Bundesländern sind nur vereinzelt Tiere im Winter zu beobachten. „Die Kälte ist für die Störche kein Problem. Solange der Winter nicht zu hart ist, finden sie ähnlich wie Graureiher und Silberreiher ausreichend Nahrung“, betont die Storchenexpertin von BirdLife Österreich: „Erst eine geschlossene Schneedecke und längerer Frost macht die Nahrungssuche unmöglich. Viele Störche weichen dann aber in günstigere Gebiete aus. Zufüttern sollte man nur im äußersten Notfall, wenn die Störche trotz winterlicher Bedingungen einfach nicht abziehen.“

Ein "Klappern" als "Hallo"

Der Weißstorch, der volkstümlich auch als Adebar oder Klapperstorch genannt wird, hat ein weißes Gefieder, nur Schwungfedern und Teile der Oberflügeldecken sind schwarz. Der Schnabel und die langen Beine sind rot gefärbt. Charakteristisch ist sein Klappern, mit dem die Störche sich gegenseitig begrüßen und Feinde vom Nest fernhalten. Der Weißstorch lebt in offenen Landschaften, Feuchtgrünland, Flussniederungen und -auen mit periodischen Überschwemmungen, sowie extensiv genutzten Wiesen und Weiden. Er brütet auf Hausdächern, Türmen, Strommasten oder Bäumen. Gern nimmt er auch künstliche Nestunterlagen an. Die Brutzeit beginnt Anfang April und endet Anfang August.