Ab 10. Oktober wieder mehr Züge auf Weststrecke unterwegs

Mit einem Herzinfarkt auf der Lebensader des Zugverkehrs in Österreich vergleicht ÖBB Personenverkehrs-Vorständin Sabine Stock die Situation nach dem Hochwasser. Die Züge fahren aktuell alle über ein Gleis der alten Weststrecke. Ab 10. Oktober soll dann ein zweites Gleis zur Verfügung stehen.

Lesen Sie auch: Güterverkehr auf der Weststrecke bleibt stark eingeschränkt

Damit können die ÖBB wieder mit 90 Prozent ihres Fernverkehrs-Angebots fahren. Zwei Railjets werden künftig stündlich vom Wiener Hauptbahnhof abfahren. Weil sich die Fahrtzeit über die alte Weststrecke um rund eine halbe Stunde verlängert, sind auch die Abfahrtszeiten am Hauptbahnhof dementsprechend angepasst. "So ermöglichen wir, dass wir ab St. Pölten wieder im normalen Takt sind und Umstiege laut Fahrplan möglich sind", sagt Stock. Die Halte in Neumarkt am Wallersee und Vöcklabruck werden wieder eingehalten.

Auch bei der Westbahn fahren ab 10. Oktober wieder zwei Züge pro Stunde am Westbahnhof ab. Die Abfahrtszeiten wurden jeweils zur Minute 15 und 45 gelegt, die Fahrtzeit bei der Westbahn ist um 23 Minuten länger als im Normallfall, sagt Geschäftsführer Thomas Posch.

Sitzplätze reservieren

Bisher habe man trotz Wettbewerb an einem Strang gezogen, betonen ÖBB und Westbahn. So wurden unter anderem gegenseitig die Tickts anerkannt. Das gilt noch bis 9. Oktober. Ab 10. Oktober und mit jeweils mehr Kapazitäten bei beiden Anbietern endet diese Möglichkeit. Beide Betreiber appellieren jedoch, aufgrund des weiter eingeschränkten Kontigents Sitzplätze im Vorhinein zu reservieren.

Wann man wieder zum normalen Betrieb auf der neuen Weststrecke zurückkehren kann, ist weiterhin nicht absehbar. Die Strecke sei weiterhin unfahrbar, es brauche umfassende Reparaturmaßnahmen, sagt Stock.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper