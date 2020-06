Ab 1. Juli darf wieder Fußball gespielt und länger gefeiert werden

WIEN. Die Bundesregierung verkündete am Mittwoch weitere Lockerungen, die vor allem Hobbysportler, Kulturinteressierte und Kellner freuen werden.

Die Ansteckungszahlen seien weiter auf niedrigem Niveau, begründete Kanzler Sebastian Kurz (VP) nach dem Ministerrat die Lockerungen. Der Kanzler appellierte aber, die Maske nicht wegzuwerfen: "Wir werden sie noch brauchen." Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) lieferte die Zahlen: In 24 Stunden gab es 41 Neuinfizierte und 474 aktiv Erkrankte. Damit seien weitere Schritte möglich, sagte er. Doch auch Anschober rechnet damit, dass die Entwicklung "im Spätherbst" wieder in eine andere Richtung gehen werde.

Welche Lockerungen kommen nun? Ein Überblick:

Gastronomie: Eine Erleichterung gibt es für Kellner . Sie dürfen ab 1. Juli die Maske weglassen. Die Maskenpflicht gilt weiter in Öffis, im Gesundheitsbereich oder bei Dienstleistungen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Gastronomen dürfen künftig früher aufsperren: um 5 Uhr statt wie bisher um 6 Uhr. Buffets mit Selbstbedienung werden prinzipiell wieder möglich. Die Sperrstunde für geschlossene Veranstaltungen bis zu 100 Personen – also beispielsweise für Geburtstagsfeiern – fällt. Veranstaltungen wie Hochzeiten sind ab 1. August mit bis zu 200 Personen erlaubt. Eine "pragmatische Lösung" stellte Anschober für die Nachtgastronomie in Aussicht: Für kleine Bars wird die Thekenausschank ab 1. Juli möglich sein. Mit den größeren Clubs soll es bis Ende nächster Woche eine Lösung geben.

Die Regierung setzt auf "freiwilliges Tracking" – Namen und Kontaktdaten der Besucher sollen mit deren Zustimmung einige Tage aufgehoben werden. Das gilt grundsätzlich für Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern.

Das Finanzministerium versprach gestern, dass die Senkung der Umsatzsteuer auf fünf Prozent in ausgewählten Bereichen "kein Bürokratiemonster" werden solle. So kann der Ausweis des ermäßigten Steuersatzes auch durch eine entsprechende Textanmerkung auf dem Beleg erfolgen, also brauchen Betriebe die Registrierkassa nicht umzustellen. Verlängert wurden bis Ende Juli auch die Ausnahmebestimmungen für Covid-19-Risikogruppen. Zur Eindämmung des Virus wurden weitere 390 Millionen Euro für verbesserte Teststrategien freigegeben.

Ramsauergymnasium Linz Bild: (Ramsauergym)

Corona: Weitere Ansteckungen an Linzer Schulen

Der Krisenstab des Landes teilte gestern mit, dass eine Lehrkraft der Weber-Volksschule 14 sowie ein Schüler des Ramsauergymnasiums (beide in Linz) positiv auf Covid-19 getestet wurden. An der Volksschule bestehe demnach ein Zusammenhang zum am Montag bekannt gewordenen Fall einer infizierten Schülerin. Die Schüler und Lehrer der beiden betroffenen Schulen wurden unter Quarantäne gestellt und werden noch getestet.

Insgesamt waren in Oberösterreich gestern 43 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Sieben Patienten müssen derzeit im Spital behandelt werden, niemand jedoch auf der Intensivstation.

41 Neuinfektionen in Österreich

Bundesweit ist es gestern laut Innen- und Gesundheitsministerium zu 41 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegenüber dem Vortag gekommen. Die meisten Fälle verzeichneten Wien (15) und Oberösterreich (11).

Kindergärten, Altenheime, Spitäler, Öffis oder andere sensible Bereiche sind laut Krisenstab des Landes aber nicht betroffen. „Die aktuellen Neuinfektionen sind Einzelfälle und traten regional gestreut auf“, sagte ein Sprecher des Krisenstabs den OÖN. Er versicherte, dass die Absonderung und Testung der Kontaktpersonen „penibel“ eingehalten werde.

