A9 war nach Lkw-Unfall fünf Stunden lang gesperrt

Die A9 musste fünf Stunden lang, bis kurz nach Mittag, zwischen St. Michael und Peggau in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden. Wie die steirische Polizei mitteilte, war ein Lastwagen im Bezirk Graz-Umgebung irrtümlich in einen Baustellenbereich gefahren. Das Schwerfahrzeug geriet in den aufgefrästen Abschnitt, touchierte eine provisorisch eingerichtete Betonleitwand und stand schließlich quer auf der Autobahn. Der Lkw wurde dabei erheblich beschädigt und behinderte den Verkehr. Der Lenker, ein 68 Jahre alter Bosnier, musste mit dem Rettungshubschrauber zum Grazer Landeskrankenhaus geflogen werden.

Eine Umleitung wurde über die S6 und S35 über den Knoten Bruck eingerichtet und der Rückstau abgeleitet. Neben dem Roten Kreuz und dem Rettungshubschrauber waren noch 13 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Übelbach mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

