A8 und A10 als Hotspots: Wo am Wochenende mit Stau zu rechnen ist

Verschärft wird die Situation dadurch, dass in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg am Freitag ebenfalls in die Ferien starten, wie die Asfinag am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.

Ab spätestens Samstag sei daher mit deutlich mehr Verkehr auf den klassischen Transitrouten in Richtung Süden und Osten zu rechnen. Hotspots sollten dabei die A10 (Tauernautobahn), die A8 (Innkreisautobahn) und die A4 (Ostautobahn) sein. Mit Verzögerungen rechnet die Asfinag vor allem im Bereich der Tunnelbaustellen auf der A10 zwischen Werfen und Golling sowie rund um die Ballungsräume Wien, Linz und Graz.

In Graz findet dazu am Donnerstag, ab 18.45 Uhr das Europa League-Spiel Sturm Graz gegen Atalanta Bergamo statt. Das Spiel ist ausverkauft. Mehr Verkehr sei daher rund um das Stadion in Liebenau sowie auf dem Autobahnzubringer Graz-Ost einzukalkulieren.

