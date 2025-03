95 Anzeigen: Steirische Polizei griff gegen Roadrunner-Szene durch

Dabei setzte es 95 Anzeigen, fünf Kennzeichenabnahmen und 33 Strafmandate. Die Treffen in der Ost- und Südsteiermark und im Raum Graz wurden immer wieder verlagert, um die Polizei in die Irre zu führen. Die steirische Roadrunner-Szene hatte zum großen Treffen am Samstagabend gerufen. Die Polizei reagierte und führte mit Sachverständigen des Landes Steiermark erforderlichen Schwerpunktkontrollen durch. Das Verhalten der Teilnehmer am Treffen habe die polizeilichen Maßnahmen gerechtfertigt, sagte ein Sprecher, etwa durch bewusstes Fehlverhalten wie Schleuderbewegungen, Donuts, Drifts oder Wheelies. 95 Anzeigen waren die Folge, die Personen müssen dabei mit empfindlichen Geldstrafen rechnen.

Schnelle Ortswechsel sollten Polizei verwirren

Die Szene versuchte die Polizeikontrollen bewusst zu umgehen. Dies führte zu schnellen Ortswechseln der Teilnehmer von Gleisdorf über Werndorf, Kalsdorf, Preding und schließlich bis nach Graz. Aufgrund gefährlicher Fahrmanöver wurden auch Schaulustige gefährdet. In Wundschuh kam es sogar zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradlenker. Der Biker (18) erlitt schwere Verletzungen.

Laut dem Leiter der Landesverkehrsabteilung, Oberst Kurt Lassnig, habe man am vergangenen Samstag "ein Katz- und Mausspiel erlebt. Die Teilnehmer dieses Treffens haben hier nicht nur ihre eigene Sicherheit gefährdet, auch die der Schaulustigen sowie von Unbeteiligten wurde gefährdet. Wir werden das keinesfalls akzeptieren und den Kontrolldruck eindeutig erhöhen."

