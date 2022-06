92-Jähriger nach Ausflug vermisst

Werner Friedrich Roggmann unternahm am Donnerstag gemeinsam mit vier Betreuern eines Pensionisten-Wohnhauses in Wien einen Busausflug nach Melk. Als die Gruppe um 17:30 Uhr die Rückfahrt mit dem Bus antreten wollte, wurde das Fehlen von Roggmann bemerkt. Vermutet wird, dass er die Gruppe verlassen hat, um mit dem Zug zurück nach Wien zu fahren. Dort kam er aber nicht an.

Roggmann könnte sich also im Bezirk Melk oder in Wien aufhalten. Möglicherweise ist er aber auch Richtung Linz unterwegs. Ein Unfall wird befürchtet, so die Polizei Niederösterreich in einer Aussendung.

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Melk unter 059133/3130 entgegengenommen.