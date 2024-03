91-jähriger Steirer überfuhr beim Reversieren eigene Ehefrau

Der Mann dürfte den Unfall nicht einmal bemerkt haben und fuhr ohne anzuhalten von zu Hause weg und zum Einkaufen. Passanten fanden die am Boden liegende Frau und riefen die Rettung. Die konnte aber nur noch den Tod der Pensionistin feststellen, so die Polizei.

Der betagte Lenker hatte gegen 10.00 Uhr seinen Wagen rückwärts aus der Einfahrt seiner Garage gefahren und dürfte die hinter dem Fahrzeug stehende Ehefrau wohl übersehen haben. Die Frau geriet unter das Auto und wurde überfahren. Während ihr Mann wie geplant zum Einkaufen fuhr, blieb die Frau am Boden liegen. Passanten, die gerade vorbeispaziert waren, hatten den Mann noch wegfahren sehen und dann die 84-Jährige entdeckt.

Das alarmierte Notarztteam des Rettungshubschraubers Christophorus 12 rückte an, konnte der Frau aber nicht mehr helfen. Sie starb an multiplem Organversagen. Erst als ihr Ehemann mit den Einkäufen wieder nach Hause kam, sah er, was passiert war, hieß es seitens der Polizei auf APA-Nachfrage. Er gab an, dass er nichts von dem Unfall bemerkt habe. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion der Leiche an. Der Lenker wird wegen fahrlässiger Tötung angezeigt.

