91-Jährige holte für falsche Polizisten gesamte Ersparnisse von der Bank

Das Unheil begann, als sie den Hörer ihres Telefons abnahm. Kurz nach neun Uhr vormittags bekam eine 91-jährige Frau aus Wien vergangenen Montag einen folgenschweren Anruf. Eine freundliche Frau meldete sich, stellte sich mit deutschem Akzent als Polizistin vor und begann gleich mit einer eindrücklichen Warnung: Die Pensionistin sei nicht mehr sicher. Eine Einbrecherbande treibe in der Rechten Wienzeile ihr Unwesen, auch die Wohnung der 91-Jährigen stehe auf der Liste der Kriminellen.

Sie sei bald an der Reihe, es gebe aber einen einfachen Ausweg: Sie müsse nur ihre gesamten Ersparnisse und Wertgegenstände von der Bank holen und einem Kollegen übergeben, der sie zu Hause besuchen würde.

Ersparnisse in schwarzem Sack

Die Pensionistin war von dem Anruf so verängstigt, dass sie den Anweisungen der vermeintlichen Polizistin Folge leistete. Sie holte ihre gesamten Ersparnisse – mehr als 100.000 Euro in bar – und packte das Geld gemeinsam mit wertvollem Schmuck in einen schwarzen Sack.

Nur zwei Stunden nach dem Anruf klingelte es bereits an der Tür der Frau: Der angebliche Kollege der falschen Polizistin ließ sich wortlos Geld und Schmuck aushändigen. Dann verschwand er. Es vergingen erneut zwei Stunden, bis die 91-Jährige Verdacht schöpfte: Gegen 13 Uhr alarmierte sie den Polizeinotruf. Schnell wurde klar, dass die Frau Opfer von Trickbetrügern geworden war. Die Anhaltspunkte für die Verfolgung der Täter sind rar: Der Mann sei 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und mit einer schwarzen Kappe getarnt gewesen.

Die Polizei appellierte nach dem Vorfall einmal mehr, Eltern, Großeltern und Urgroßeltern vor den unterschiedlichsten Betrugsmaschen der falschen Polizisten zu warnen.

"Ein Polizist würde niemals Bargeld oder Wertgegenstände zur Aufbewahrung oder zum Schutz verlangen", heißt es seitens der Exekutive. Verdächtige Telefonate sollten schnellstens beendet und der Notruf 133 gewählt werden.