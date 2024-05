9 tote Schafe auf Alm: Land Salzburg plant Abschuss von Wolf

Groß ist die Sorge bei mehreren Almbauern im Bezirk Zell am See: Auf einer Alm westlich von Rauris wurden seit 23. Mai neun tote und vier verletzte Schafe gefunden. Von vier weiteren Tieren fehlt jede Spur, berichteten die Salzburger Nachrichten. Der Salzburger Wolfsbeauftrage ist sich sicher, dass ein Wolf die Tiere gerissen hat. Eine Bestätigung durch DNA-Proben steht allerdings noch aus.

Dennoch hat das Land Salzburg am Freitag bereits eine sogenannte "Maßnahmengebietsverordnung" in Begutachtung geschickt, die den Abschuss des Wolfs erlaubt. Die für die Jagd zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) wird in den SN zitiert: "Das ist eine Sofortmaßnahme zum Schutz der Nutztiere und um weitere Risse zu verhindern. Nur die Entnahme von Problemwölfen kann die Bauern in den Almgebieten rasch entlasten." Auf die betroffene Alm haben mehrere Bauern heuer rund 150 Schafe aufgetrieben.

Alternativen nicht möglich

Die Verordnung hebt den ganzjährigen Schutzstatus des Wolfes auf und ermöglicht es, ihn zu bejagen. Möglich ist das in Salzburg nur, wenn durch den Wolf schwerwiegende Schäden zu erwarten sind und Alternativen zum Herdenschutz, wie etwa die Einzäunung der betroffenen Alm, nicht möglich sind. Die Frist für die Begutachtung endet am 4. Juni, dann kann der Wolf bis zu vier Wochen nach dem letzten Riss im Umkreis von zehn Kilometern geschossen werden.

