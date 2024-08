9-Jährige stürzte auf Spielplatz in Tirol 5 Meter in die Tiefe

Sie hielt sich an einem Stein mit etwa 50 Zentimeter Durchmesser fest, dieser brach aber aus der Mauer und traf das abgestürzte Mädchen noch am Oberkörper. Ein anwesender Arzt leistete Erste Hilfe, anschließend wurde die schwer verletzte Neunjährige mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen.

Das Mädchen war mit seiner Familie mit der Nordkettenbahn gegen 13.40 Uhr zur Seegrube gelangt. Beim dortigen Spielplatz kletterte die Neunjährige eine Steinmauer empor, als beim Übergang von der Mauer zum Wiesenbereich der Stein ausbrach.

