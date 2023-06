9-jährige in Wien von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Kurz vor Mittag ist es in Wien – Favoriten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einer Straßenbahn gekommen: Erste Erhebungen durch das Verkehrsunfallkommando haben ergeben, dass das 9-jährige Mädchen im Kreuzungsbereich der Quellenstraße mit der Sonnleithnergasse über die Fahrbahn stadtauswärts gelaufen ist. Das gaben mehrere Zeugen an. Einen Zebrastreifen gibt es dort nicht, so die Polizei.

Eine die Quellenstraße entlangfahrende Straßenbahn erfasste das Mädchen und stieß es zu Boden. Nach einer notfallmedizinischen Versorgung am Unfallort wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht. Es soll sich in Lebensgefahr befinden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.