9-Jährige in Tirol auf Parkplatz von Unbekanntem gepackt

Eine 9-Jährige ist am Dienstag auf einem Parkplatz in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Unbekannten festgehalten und in Richtung Ausfahrt gezogen worden. Das Mädchen schrie um Hilfe, woraufhin der Mann losgelassen habe. Anschließend sei der Unbekannte geflüchtet. Gefunden werden konnte der Mann, der blau-weiße Nike-Sneakers trug, bisher nicht. Nach Medienberichten gingen nun weitere Hinweise ein, denen man nachgegangen sei, sagte die Polizei der APA.

Die Hinweise hätten demnach noch keine konkreten Ergebnisse zur Folge gehabt, informierte Polizeisprecher Stefan Eder am Freitag. Man nehme die Situation jedoch "sehr ernst" und habe dementsprechend auch die Überwachung durch Streifen verstärkt. Weiter bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

