9-Jährige im Flachgau von Alkolenkerin gerammt

Unter Alkoholeinfluss ist eine 53-jährige Autofahrerin am frühen Donnerstagnachmittag in Eugendorf im Salzburger Flachgau mit einer 9-jährige Fußgängerin kollidiert. Dabei wurde das Mädchen verletzt. Die Neunjährige wurde nach ihrer Erstversorgung in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Ein Alkotest bei der Lenkerin ergab 1,54 Promille, ihr wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

