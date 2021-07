85.000 Menschen starben bisher auf Österreichs Straßen

Die schwärzesten Jahre der Verkehrssicherheit gab es laut ÖAMTC in den 70er Jahren: Von einem negativen Spitzenwert von 2.948 Getöteten im Jahr 1972 konnte die Zahl der Getöteten im Straßenverkehr seither auf 344 im Jahr 2020 gesenkt werden - das ist ein Minus von 88 Prozent (Quelle: Statistik Austria). Und das trotz Verfünffachung des Kfz-Bestands von 1,4 Millionen Kfz im Jahr 1961 auf 7,1 Millionen Ende 2020.

"Ein Wermutstropfen ist, dass in den vergangenen Jahrzehnten die Zahl der Unfälle und Verletzten nicht im gleichen Maß gesunken ist", sagt ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé. 30.670 Unfälle im Jahr 2020 entsprechen einem Minus von 42 Prozent, 37.730 Verletzte einem Minus von 48 Prozent seit 1972. Zukünftige Verkehrssicherheitsarbeit müsse daher nicht nur auf die Reduzierung der Zahl der Verkehrstoten abzielen, sondern müsse sich auch darauf konzentrieren, die Zahl an Schwer- und Schwerstverletzten deutlich zu senken, so Nosé.

Viele Maßnahmen für Entwicklung verantwortlich

Die deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit in den vergangenen Jahrzehnten gelang vor allem durch die stetige Weiterentwicklung der passiven Sicherheit von Pkw, durch die moderne Notfallmedizin und Verbesserungen bei der Infrastruktur (z. B. Markierungen, Absicherungen). "Darüber hinaus haben Maßnahmen wie Kindersicherung, Gurtanlegepflicht, Blutalkoholgrenzwert, die Führerschein-Mehrphasenausbildung und diverse Kontrollmaßnahmen einen wesentlichen Beitrag geleistet", zählt der ÖAMTC-Experte einige Eckpunkte auf.

Autonomes Fahren als "weitere Verbesserung"

Großes Potenzial für weitere Verbesserungen bieten autonomes Fahren, Car2X-Kommunikation und elektronische Fahrassistenzsysteme, wie Fahrdynamikregelung, Notbremssystem, Abstandsregelung, Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner. "Um die Zahl der Getöteten und der Schwerverletzten weiter zu reduzieren, muss der Fokus verstärkt auf ungeschützte Verkehrsteilnehmer gelegt werden. Neben der Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer muss das Augenmerk besonders auf E-Bike- und E-Tretrollerfahrer liegen", so Nosé.

Meilensteine der Verkehrssicherheit

1973 - Tempo 100 km/h auf Bundesstraßen

1974 - Tempo 130 km/h auf Autobahnen

1983 - Beginn ÖAMTC-Notarzthubschraubereinsatz

1984 - Gurtanlegepflicht (mit Strafandrohung)

1985 - Helmpflicht für Motorradfahrende / Mopedfahrende

1988 - Beginn Alkomateinsatz

1990 - Beginn Lasereinsatz zur Geschwindigkeitsmessung

1990 - Pkw-Führerschein auf Probe

1994 - Kindersitzpflicht

1998 - Blutalkoholgrenzwert 0,5 Promille

2002 - Einführung der Führerschein-Mehrphasenausbildung

2004 - Einführung des Vormerksystems

2008 - strengere Sanktionen bei Alkohol und Geschwindigkeit

2012 - Start der digitalen Unfallaufnahme (UDM)

Neue Verkehrssicherheitsstrategie 2030

Die am Montag präsentierte Verkehrssicherheitsstrategie des Bundesministeriums für Mobilität (BMK) für die anstehende Dekade stelle einen Paradigmenwechsel dar. In den Fokus rückt der Safe System-Ansatz, laut dem Unfälle aufgrund menschlicher Fehler unvermeidbar sind. Daher stehe zukünftig die Verletzungsprävention im Vordergrund. "Dazu muss vor allem die Infrastruktur fehlerverzeihend werden, z. B. durch Absicherung von ortsfesten Objekten im Straßenseitenraum, Kreisverkehren anstelle komplexer Kreuzungen und auch mehr Investitionen in die Straßenerhaltung", so der ÖAMTC-Techniker.