85-Jährige nach Unfall auf Bahnübergang gestorben

Eine Pkw-Lenkerin dürfte kurz nach 10.00 Uhr trotz Rotlichts die Schienen zu überqueren versucht haben, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. Der Wagen stieß gegen einen Zug, der vom Bahnhof Maria Ellend Richtung Wolfsthal fuhr. Die 85-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha starb an der Unfallstelle.

