83-Jähriger verbrannte im Burgenland in seinem Auto

Der Lenker dürfte am Heimweg vom Einkaufen die Orientierung verloren haben, berichtete die Polizei am Freitag. Er blieb mit dem Auto in unwegsamem Gelände hängen, dabei wurde der Benzintank beschädigt. Als das Feuer ausbrach, konnte der Mann den Wagen nicht mehr rechtzeitig verlassen.

Zwei Spaziergängerinnen aus Niederösterreich hatten Donnerstagvormittag das brennende Fahrzeug in einem Waldstück zwischen Bad Tatzmannsdorf und Stadtschlaining bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Als die Polizei eintraf, war das auf einem abschüssigen Waldweg festhängende Auto bereits völlig ausgebrannt. Der Feuerwehr blieb nur mehr, das Wrack abzulöschen.

Ermittler des Bundes- und des Landeskriminalamtes machten sich auf die Suche nach der Brandursache. Auch ein Brandmittelspürhund wurde eingesetzt. Die Untersuchung ergab, dass infolge der Beschädigung am Tank Kraftstoff ausgetreten war, der sich an der Abgasanlage entzündet haben dürfte. Aufgrund des Untersuchungsergebnisses und der Spurenlage könne Fremdverschulden höchstwahrscheinlich ausgeschlossen werden, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.