82 km/h und 69 km/h zu schnell: Pkw zweier Raser im Waldviertel beschlagnahmt

Ein 21-Jähriger bretterte laut Polizeiangaben vom Freitag auf der L56 in Allentsteig (Bezirk Zwettl) bei maximal vorgesehenen 70 km/h mit 152 km/h dahin. Bei einem 30-Jährigen waren in Karlstift in der Gemeinde Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) 119 km/h auf dem Tacho, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit lag hier bei 50 km/h.

Dem 21 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Zwettl wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Waldviertler wird außerdem der Bezirkshauptmannschaft Zwettl angezeigt. Vom im Bezirk Gmünd ertappten 30-jährigen Tempobolzer aus Tschechien wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft folgt auch in diesem Fall.

