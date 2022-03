81-Jähriger verunglückte beim Skifahren in der Steiermark

Der 81-Jährige kam am Vormittag laut Zeugen aus unbekannter Ursache in schnellem Tempo von der Piste ab und kollidierte mit zwei kleinen Bäumen, wie die Polizei am Abend vermeldete. Dabei zog sich der Skifahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag tödliche Verletzungen zu. Der sofort alarmierte Pistendienst führte die Erstversorgung an der Unfallstelle durch. Die notärztliche Behandlung durch die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 16 blieb erfolglos.

27-Jähriger starb in Tirol

Auch in Tirol ist es am Sonntag zu einem tödlichen Skiunfall gekommen. Ein 27-jähriger deutscher Skifahrer prallte am Vormittag in Ischgl nach Zeugenaussagen in den Rücken eines 65-jährigen Deutschen. Beide Skifahrer kamen zu Sturz. Während der 65-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Rückens und der linken Brust erlitt, stürzte der 27-Jährige letztendlich gegen einen Wegweiser und blieb bewusstlos auf der Piste liegen, teilte die Polizei mit. Nachfolgende Skifahrer begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und setzten die Rettungskette in Gang. Von der Besatzung eines Notarzthubschrauber wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und der Mann ins Krankenhaus geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag.