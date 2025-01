81-Jähriger in Innsbruck brutal niedergeschlagen

Der Mann wurde mit gezielten Faustschlägen ins Gesicht zu Boden gestreckt, anschließend wurden ihm Fußtritte in den Hüftbereich versetzt. Der 81-Jährige erlitt Brüche im Bereich des Schultergelenks und des Hüftknochens sowie Rissquetschwunden am Hinterkopf und an der Lippe.

Er wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert, teilte die Polizei mit. Der tatverdächtige Österreicher dürfte sich in einem "psychischen Ausnahmezustand" befunden haben, wie es hieß. Er wurde vom Amtsarzt in die Psychiatrie der Klinik eingewiesen.

Die sonstigen Hintergründe der Tat waren vorerst unklar. Das Opfer hatte noch vergeblich versucht, sich mit einem Pfefferspray zur Wehr zu setzen.

