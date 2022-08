81-jähriger Bergsteiger verunglückte im Gesäuse tödlich

Der 81-jährige Steirer aus dem Bezirk Murtal war alleine am Peternpfad im Gesäuse unterwegs. Er dürfte beim Aufstieg abgestürzt sein. Wanderer fanden den bereits leblose Mann unterhalb eines markierten Steiges. Der Leichnam wurde von Bergrettung und einem Polizeihubschrauber geborgen.

In Tirol - auf dem Lasörling Höhenweg am Großvenediger - rutschte ein 32-jähriger Deutscher aus. Er stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Notarzthubschrauber brachte ihn in das BKH Lienz.

Beim Paragleiten hat sich ein 63-jähriger Deutscher in Telfes im Tiroler Stubai schwer verletzt. Er verlor - durch eine Rechtskurve - gleich nach dem Start die Thermik und stürzte in ein Latschenfeld unterhalb der Bergstation Kreuzjoch. Er musste vom Notarzthubschrauber mit einem Seil geborgen und ins LKH Hall in Tirol gebracht werden.

Lokalisierung: Hier kam es zum tödlichen Unfall im Gesäuse