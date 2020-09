81-Jährige in Salzburg erstochen aufgefunden

Die Frau wies mehrere Stichwunden auf, die Obduktion ergab später, dass sie verblutet ist. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren, die erst ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen sind schwierig, weil die Frau sehr zurückgezogen gelebt hat, so die Polizei am Dienstag. Die Leiche wurde am Sonntag entdeckt.

