80-Jähriger nach Unfall von Motorradfahrern angegriffen und verletzt

Der Mann soll in einer Kurve einen der beiden entgegenkommenden Biker mit dem Seitenspiegel gestreift haben und deshalb stehen geblieben sein. Daraufhin dürften die zwei Motorradfahrer ihn nach Angaben der Polizei Niederösterreich angegriffen, getreten und im Bereich der Beine überrollt haben. Der 80-Jährige gab an, nach einem Faustschlag in den Bauch gestürzt und in weiterer Folge getreten worden zu sein. Beim Verlassen des Tatorts soll ein Biker die Beine des Mannes überrollt haben. Nach der Erstversorgung wurde der Niederösterreicher mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Universitätsklinikum Krems geflogen.

Zu den Motorradfahrern konnte der Mann laut Polizei keine genauen Angaben machen. Deshalb werden derzeit Kameras unbeteiligter Verkehrsteilnehmer, die in der Region unterwegs waren, ausgewertet. Außerdem bittet die Polizeiinspektion Weißenkirchen unter der Telefonnummer 059133-3452 um Hinweise aus der Bevölkerung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.