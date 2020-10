80-Jähriger erlag nach Wohnwagenbrand seinen Verletzungen

Das berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag in einer Aussendung. Laut derzeitigem Ermittlungstand dürfte das Feuer an der Küchenzeile des Wohnwagens im Bereich des Gasherdes ausgebrochen sein.

Ein Spaziergänger hatte den Brand bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Auch ein 57-jähriger Camper wurde auf das Feuer aufmerksam. Er konnte den 80-jährigen Wohnwagenbesitzer ins Freie bringen, noch bevor die Flammen den gesamten Wohnwagen ergriffen. Das Feuer breitete sich auch auf einen weiteren, in unmittelbarer Nähe abgestellten Wohnwagen mit Vorbau aus. Beide Wohnwagen wurden gänzlich zerstört.

Der 80-Jährige konnte zunächst erfolgreich reanimiert werden. Er wurde mit schwersten Verletzungen ins Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert.