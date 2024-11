80-Jährige verlor tausende Euro an falsche Polizisten

Unter dem Vorwand, der Sohn der Seniorin hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, ergaunerten die noch Unbekannten einen "niedrigen, fünfstelligen Eurobetrag", wie die echte Polizei in einer Presseaussendung bekannt gab. Ein etwa 30-jähriger Mann holte das Geld an ihrer Haustüre ab. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Betrüger lief.

Das könnte Sie auch interessieren: Experte erklärt: Das sind die häufigsten Betrugsmaschen

Ein Anrufer stellte sich am Freitagnachmittag als Straßenpolizist aus Deutschland vor. Angeblich habe der Sohn der Pensionistin im Nachbarland den Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht. Gegen Zahlung der Kaution würde dieser aus der Haft entlassen. Die zwischenzeitliche Kontaktaufnahme mit dem Sohn wurde der betagten Frau ausdrücklich untersagt. Eine vermeintliche Anwältin fädelte kurze Zeit später die Geldübergabe per Boten an der Haustür ein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.