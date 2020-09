781 Barren Gold und Silber geschmuggelt

Die drei Tschechen gaben bei ihrer Einreise an, sie hätten bei einer Bank in Liechtenstein 4000 Euro behoben. Eigentlich möchten sie nach Zürich fahren, aber weil sie eine Jacke in einem Hotel in Feldkirch vergessen haben, müssten sie nach Österreich. Den Zollbeamten kam die Geschichte nicht ganz glaubwürdig vor und kontrollierten das Auto der Familie. Dabei fielen ihnen drei Aluminium-Koffer auf. Diese waren mit Silber befüllt. In der Handtasche der Tochter fanden die Beamten auch noch Goldbarren. Alles in allem hatte die Familie 74 Barren Gold mit mehr als drei Kilo Gewicht und 707 Barren Silber mit über 660 Kilo in ihrem Auto versteckt.

Abgesehen davon, dass das Edelmetall vor der Einreise nicht deklariert wurde, hätten die Tschechen allein für das Silber 97.000 Euro Einfuhrabgaben zahlen müssen. Neben dieser Einfuhrabgabe wird die Familie auch noch eine beträchtliche Geldstrafe für den Schmuggel bekommen.